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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حرائق مستمرة في مكب للنفايات بإندونيسيا وإعلان حالة الطوارئ.. تفاصيل

مكب نفايات إندونيسيا
مكب نفايات إندونيسيا

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن حرائق مكب النفايات بإندونيسيا المستمرة وإعلان حالة الطوارئ مخافة التسمم.

 

واندلع حريق في مكب للنفايات في أكثر المقاطعات اكتظاظًا بالسكان في إندونيسيا، واستمر لعدة أيام، مما اضطر السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، حيث أدى الدخان السام الناتج عن الحريق إلى اختناق السكان القريبين من المكان، كما عطّل المدارس وهدد صحة الطلاب.

 

واشتعلت النيران منذ يوم الثلاثاء في مكب "ساريموكتي" للنفايات في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، والذي يخدم مدينة باندونغ التي يبلغ تعداد سكانها 2.5 مليوناً.

 

وتم تشخيص إصابة ما لا يقل عن 67 شخصاً يعيشون بالقرب من مكب النفايات بالتهابات تنفسية خفيفة ونُقل اثنان منهم  إلى المستشفى وفقًا لعيادة صحية محلية.

اندونيسيا مكب النفايات التسمم حالة الطوارئ فضائية يورو نيوز

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