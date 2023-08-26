الدولار يصعد بقوة.. الأخضر يرتفع عالمياً لهذا السبب

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 104.309 مقابل سلة من العملات الأجنبية صعودًا بـ 0.37% بعد حديث جيروم باول في ندوة جاكسون هول.



وقال جيروم باول أن الفيدرالي مستعد للمزيد من الرفع مؤكدًا أنه سيتم الحفاظ على السياسة النقدية في مستويات متشددة لأطول وقت ممكن حتى ضمان هبوط مستدام للتضخم.

ارتفع الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، مرتفعًا إلى أعلى مستوى له خلال شهرين، في ظل استعداد المتداولين لتعليقات متشددة من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول.



في الساعة 12:00 بتوقيت الرياض، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.22٪ عند 104.21، بعيدًا عن مستوى 104.25 الذي شوهد في وقت سابق من يوم الجمعة. والذي شكل أعلى مستوى منذ 7 يونيو.



وارتفع المؤشر بنحو 1% هذا الأسبوع، في طريقه للارتفاع للأسبوع السادس على التوالي.

ارتفع الدولار يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة انخفض الأسبوع الماضي، مما أضاف إلى سلسلة من الإصدارات الاقتصادية التي ساعدت في تخفيف المخاوف من الركود الوشيك في الولايات المتحدة.



ومع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، ويشعر المتداولون بالقلق من إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى ضرورة البقاء على أسعار الفائدة عند مستويات أعلى لفترة أطول للتغلب على تهديد التضخم خلال خطابه في ندوة جاكسون هول في وقت لاحق من الجلسة.



دفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الارتفاع بقوة لأكثر من عام للحد من أسوأ ارتفاع للتضخم منذ عقود، ورفع سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 5.25٪ - 5.50٪ الشهر الماضي.



يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل في سبتمبر، وعلى الرغم من أن الأسواق لا تتوقع رفع أسعار الفائدة، فإن حالة الاقتصاد تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بالسياسة النقدية.



انخفض زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.0784 بعد ركود الاقتصاد الألماني في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، حيث أظهرت البيانات نموًا صفريًا للأشهر الثلاثة حتى يوليو، بانخفاض 0.2% على أساس سنوي.



من المقرر أيضًا أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا في جاكسون هول في وقت لاحق من يوم الجمعة، وسيبحث المتداولون عن المزيد من الأدلة بشأن السياسة النقدية قبل الاجتماع القادم للبنك المركزي في سبتمبر.



انخفض زوج العملات الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.2574، متأثرًا بقوة الدولار، حتى بعد ارتفاع مؤشر GfK ثقة المستهلك إلى -25 في أغسطس من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2574. وأظهرت بيانات في وقت سابق من اليوم الجمعة ارتفاع -30 في يوليو، وهو أكبر ارتفاع منذ أبريل، حيث أدى انخفاض التضخم إلى جعل البريطانيين أقل تشاؤمًا بشأن التوقعات المتعلقة بمواردهم المالية الشخصية.



على صعيد آخر، ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 146.05، بالقرب من أعلى مستوى في 10 أشهر، وارتفع زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى 0.6421، لكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته في تسعة أشهر، في حين ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي/الرنمينبي بنسبة 0.1% إلى 7.2873، مستقرًا بعد سلسلة من التصحيحات اليومية القوية عند نقطة المنتصف من بنك الصين الشعبي.



وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي/الليرة التركية بنسبة 2.6% إلى 26.444، مع تخلي الليرة التركية عن بعض مكاسبها الضخمة في الجلسة السابقة بعد أن رفع البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 750 نقطة أساس أكبر من المتوقع إلى 25 ٪، مما يشير إلى الإصرار على معالجة التضخم المرتد كجزء من تحول أوسع في السياسة.