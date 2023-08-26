المؤتمر: نشهد حراك غير مسبوق في دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن الفترة الأخيرة شهدت توجيهات من قبل القيادة السياسية وقرارات لدعم عدد من القطاعات الحيوية فى مقدمتها القطاع الزراعى، ومتابعة الجهود المبذولة لتحقيق مبادرة "مصر الرقمية" وتطوير منظومة الميكنة فى خدمات التوثيق ومكاتب الشهر العقارى والمترو.



وتابع السعيد غنيم:" الرئيس السيسى حريص على متابعة دقيقة ودورية لكافة الملفات الجارى العمل فيها شخصيا وهذا يؤكد حرصه الشديد على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والعمل وفقا لرؤية وخطة وجدول زمني للانتهاء من الخطط ومن ثم ينعكس هذا الأمر على السلطة التنفيذية فى الجدية فى التنفيذ والعمل طوال الوقت على تذليل أية عقبات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات وأبرزها الملفات الحيوية التى تمس المواطن بشكل يومى، إضافة للمشروعات التى تدعم الاقتصاد والاستثمار".



وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية شهدت كم من المشروعات وحجم الإنجازات فى مختلف القطاعات ما لم نشهده على مدار عصور كاملة، وأصبحت لغة الأرقام هى التي تتحدث عن الانجازات، متابعا:" لم نسمع عن سوف نعمل كذا ولكن تبدل الأمر وأصبحنا نسمع انتهينا من مشروع كذا وافتتاح عدد من المشروعات وهذا يؤكد العمل طوال الوقت فى صمت، وأن الهدف وضع مصر فى مكانتها الحقيقية فى المنطقة وبالفعل استعادت مصر مكانتها سواء على الصعيد الإقليمي أو الافريقى والدولى".



وأكد الخبير الاقتصادى، أن انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون له عظيم الأثر على الملف الاقتصادي على وجه الخصوص، زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة، وتعزيز دور مصر فى العالم وأفريقيا، وفتح قنوات استثمارية جديدة، إضافة إلى تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات فى السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصرى والروبل والروبية.