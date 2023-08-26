تقدمها ثقافة سيناء.. خريطة للأنشطة الفنية للترويج السياحي

واصلت فرقة العريش التلقائية بمحافظة شمال سيناء، تقديم العروض الفنية على شاطيء مدينة العريش، وذلك ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها فرع ثقافة شمال سيناء تحت إشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي ، للترويج للسياحة الداخلية ، بالتنسيق مع إدارة السياحة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

التابلوهات الغنائية:

وقال محمود حنفي، وكيل فرع ثقافة شمال سيناء، إن الفرقة بقيادة الفنان جامع عبدالرسول مدير الفرقة، قدمت عدد امن التابلوهات الغنائية التراثية السيناوية منها المربوعة وصبوا القهوة وكان عندي غزال وغيرها من الأغنيات البدوية التي تحمل طابع التراث السيناوي .

أضاف محمود حنفي أن الفعاليات تمت في إحدي القري السياحية المطلة على شواطى مدينة العريش بحضور رضا صلاح عروج مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، صابر محمد مدير عام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بشمال سيناء، ومحمد عبدالصبور ممثل المحافظة.