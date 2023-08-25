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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: مدينة الشيخ زويد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

أعمال تطوير ورفع
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في سيناء

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن العمل في قطاع الخدمات بمدينة العريش العاصمة يسير في قطاعين، الأول في مجال الكهرباء والثاني عمليات رصف الطرق، وهناك جزء كبير من الخطة تمت وفقا لأولويات للعمل، ونسعى قبل دخول فصل الشتاء للانتهاء من رصف معظم الطرق الداخلية وتطوير شبكة الكهرباء بها.
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إعادة الشي إلى اصله:

وقال  شوشة، في تصريحات صحفية: أوشكنا على الانتهاء من أن العمل بمشروع الصرف الصحي بمدينة بئر العبد، أوشك على الانتهاء، والتأخير بسبب نقص الإمكانات المادية، وسيتم تركيز الجهود للعمل في قطاع واحد للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية في مجال الكهرباء والتليفونات والغاز لإتمام عملية إعادة الشي إلى اصله بالمدينة.

وأضاف أن هناك احتفالية كبيرة يوم 3 سبتمبر القادم لتسليم الأراضي الزراعية بمنطقه بئر العبد ورابعة وتقنين الوضع بالمنطقة.

وأشار إلى أن مدينة الشيخ زويد تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة... حيث تضم أكبر شبكة طرقا يجري العمل بها حاليا، وخلال من 3 إلى 4 شهور سيتم الانتهاء منها، وعلى التوازي يتم عمل منظومة صرف صحي متكاملة بالمدينة وحصلت الشيخ زويد على نصيب الأسد من المشروعات المنفذة من قبل الوزارات المعنية، ومن الخطة الاستثمارية المحافظة.

كما تم التصديق على تركيب محول كهرباء جديد للتجمع السكنى بالقرب من منطقة الطبقي بقرية لخروبة للعائلات الموجودة هناك.  

وأكد، أنه سيتم بحث مشكلة الفوائد المتراكمة على بعض الوحدات بالعمارات السكنية بجوار مدرسة الفيروز بحي المساعيد بالعريش.

وأردف المحافظ، أن أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة يشاركون في توزيع استثمارات الخطة الاستثمارية للمراكز، حيث يراعى فيها مصلحة المواطن... وتم وضع تجمع خشم الجاد بوسط سيناء ضمن الخطة لرصف طريق بطول 6 كيلومترات لخدمة التجمع خلال هذا العام.

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العريش الكهرباء الطرق الخدمات الرصف

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