العطل الفني.. هذا ما كشفته مضيفة طيران بريجوزين

صدم مقتل قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، العالم.

ونشرت مضيفة الطيران الوحيدة على متن الرحلة كريستينا راسبوبوفا ، على حسابها في منصة "إكس" صورة لوجبتها الأخيرة قبل صعود الطائرة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المضيفة أبلغت أفراد عائلتها بأن الطائرة تأخرت بسبب "فحص فني وإصلاحات لم يكشف عنها".

ولم يكن بريجوجين وحده على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير 135"، بل كان معه 6 من مرافقيه بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص وهم الطيار ومساعده والمضيفة.

وذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن السلطات الأمنية تحقق في فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة الخاصة، التي تحطمت مساء الأربعاء وكان على متنها 10 أشخاص.