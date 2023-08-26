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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختراع فريد من نوعه.. أوكرانيا تشكل لواء جديدًا للمسيرات البحرية

صدى البلد

أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، عن تشكيل وحدة منفصلة للمسيرات البحرية ودخولها الخدمة كجزء من قواتها.

وقالت البحرية الأوكرانية في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه كجزء من القوات البحرية، ولأول مرة في التاريخ، تم تشكيل لواء منفصل لطائرات الكاميكازي البحرية بدون طيار.

وأضاف “هذا هو اللواء 385 المنفصل للأنظمة البحرية غير المأهولة للأغراض الخاصة بالبحرية".

وسلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال فعاليات احتفالية عيد استقلال أوكرانيا، راية القتال للواء 385 المنفصل من الأنظمة البحرية المسيرة ذات المهام الخاصة التابعة للقوات البحرية الأوكرانية".

ولم يعلن الجيش الأوكراني عن وجود مثل هذه الوحدة من قبل، حيث تدخل تاريخ أوكرانيا لأول مرة.

ووصف رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني، فاسيلي ماليوك، المسيرات البحرية بأنها "اختراع فريد من نوعه" لمؤسسته.

وأكد ماليوك استخدام هذه المسيرات البحرية لاستهداف جسر القرم وسفن حربية وناقلة نفط روسية في البحر الأسود.

أوكرانيا طائرات الكاميكازي البحرية القوات البحرية رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني الأنظمة البحرية المسيرة

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