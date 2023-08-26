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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح عددا من المشروعات الخدمية بتكلفة 186 مليون جنيه ببنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بقطاعات التربية والتعليم والشباب والرياضة والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والخطة الاستثمارية بالمحافظة التي يتم تنفيذها بمدينة بنها بتكلفة إجمالية 186 مليون جنيه بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم . 


وقد استهل المحافظ الجولة بافتتاح مشروعات الأبنية التعليمية، حيث تم افتتاح مدرسة الشهيد محمود عزازي بقرية دملو توسع جزئي ، كما تم افتتاح مدرسة الإصلاح الزراعي بالرملة توسع جزئي وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.


ووجه الهجان بأهمية أن يتوازى مع هذه الأعمال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير، مع زيادة المسطحات الخضراء لإعطاء المظهر الجمالي والحفاظ على البيئة بما يتواكب مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " المشروعات الخضراء الذكية " لتكون مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقي يحفز أبناءنا على الجدية والجد والإجتهاد في التحصيل الدراسي ، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية. 
وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية أعمال رصف الطريق المجاور لكوبري المصنع الحربي بعزبة البرنس بطول 1 كم بتكلفة ٣مليون و ٤٥٠ ألف جنيه.


وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم تفقد مشروع صرف صحي عزبة عبد الحميد عطية وأبو الحسن مركز بنها بتكلفة 32 مليون جنيه (نسبة تنفيذ 90%) ، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من توصيل الخطوط المنزلية .


كما تم تفقد محطة مياه شبلنجة بطاقة 200 ل/ث بتكلفة 80 مليون جنيه والتى تعمل بنظام ( الترشيح الفائق )، وبذلك تعتبر أول محطة فى محافظة القليوبية تعمل بهذا النظام ووصلت نسبة التنفيذ 90%، وتخدم قرى شبلنجة وجميع القرى وتوابعها، ومخطط الانتهاء من الأعمال آخر أكتوبر المقبل.


وفي قطاع الشباب والرياضة تم افتتاح مركز شباب كفر بطا (إنشاء حمام سباحة وقاعة أفراح بتكلفة 6 مليون جنيه) ، مؤكدا أن المحافظة تستهدف من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب. 


وفي قطاع الصحة تم افتتاح غرفة العمليات الكبرى بمستشفى رمد بنها بعد تطويرها وتشغيل جهاز إزالة المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية المتطور وتم تزويد غرفة العمليات بسرير عمليات رمد كهربائي جديد مزود بأحدث التقنيات، وفي قطاع الخطة الاستثمارية للمحافظة تم افتتاح مبنى مديرية الإسكان والمرافق بعد تطويره ، كما تفقد المحافظ إنشاء مبنى إداري وخدمي داخل إدارة المرور والمصمم على أن يتكون من خمسة طوابق على مساحة ٦٠٠م2.
واختتم الهجان الجولة بتفقد السلم الكهربائي على كوبري الرياح التوفيقي بميدان وابور الثلج بمدينة بنها لدفع الأعمال وتسريع منظومة العمل وتيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوي المهم .

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