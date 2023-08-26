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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة فتاة مجهولة المصدر داخل ترعة الباسوسية بالقناطر

جثة المتوفية
جثة المتوفية

عثر الأهالى على جثة فتاة مجهولة المصدر غريقة وملقاه بالترعة الباسوسية بالقرب من مساكن شلقان فى القناطر الخيرية.

وعلى الفور تم اخطار الأجهزة المعنية بالقليوبية لانتشال الجثة ونقلها الى أحد المستشفيات والتعرف عليها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى ، شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، حملة تموينية مكبرة وذلك في إطار متابعة ومراقبة الأسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار.

وأسفرت الحملة التى استهدفت مدينة القناطر الخيرية عن ضبط أحد ثلاجات اللحوم وبحيازتها دواجن ولحوم منتهية الصلاحية،وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية وهي عبارة عن 15 طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية.

كما شنت إدارة تموين الخانكة حملة رقابية برئاسة مدير الإدارة ومأموري الضبط القضائي أسفرت عن ضبط مخزن خل يعمل بدون ترخيص وبحيازته خل مجهول المصدر وتم التحفظ على 3 أطنان خل مجهول المصدر.

كما تم ضبط ثلاجة للعمل بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر جنح لمحلات سجائر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على 233 عبوة سجائر أنواع مختلفة، وكذلك ضبط مخبزين بلدي للغلق بدون إذن.

فتاة القناطر الخيرية القليوبية جثة فتاة مجهولة المصدر الترعة الباسوسية

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