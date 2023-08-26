إبداعات الصعيد تتألق في مهرجان العلمين

للأسبوع الخامس على التوالي، استمرت عروض فرق الفنون الشعبية بمهرجان العلمين والمقدمة برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشارك في عروض على الممشى السياحي بمدينة العلمين فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان التي قدمت باقة متنوعة من أجمل التابلوهات الاستعراضية السكندرية ومنطقة بحري والأنفوشي.

وتضمن البرنامج الذي يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي عرضا فنيا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح بعدة فقرات عكست من خلالها التراث الفني والثقافي لمحافظة بورسعيد.

كما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى برعي باقة متنوعة من فقراتها الاستعراضية المعبرة عن الفلكلور والبيئة الخاصة بمحافظة الأقصر والصعيد بتراثها العريق.

حضر الفعاليات أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وعدد من القيادات الثقافية وسط حضور جماهيري كبير من زائري المدينة.

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي، تحت شعار "العالم علمين".