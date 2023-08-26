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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب موقد شاي.. مصرع 9 أشخاص بعد اندلاع حريق في قطار بالهند

صدى البلد

لقي 9 أشخاص مصرعهم ،اليوم السبت، بعد اندلاع حريق في عربة قطار متوقفة في مدينة مادوراي بولاية تاميل نادو بجنوب الهند.

بدأ الحريق بعد انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها بعض الركاب لإعداد الشاي على الموقد، بحسب مقطع فيديو التقطته وكالة آني.

وبحسب ما قالته وكالة أنباء آني الشريكة لرويترز إن أكثر من 50 راكبا كانوا يستقلون العربة التي انفصلت عن القطار وتوقفت بشكل منفصل في المحطة.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الحريق، الذي اندلع في الساعات الأولى من الصباح، استمر لساعتين قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه، مضيفة أيضًا أن 20 شخصًا أصيبوا في الحادث.

وأظهر فيديو "آني" مسؤولي الشرطة وهم يتفقدون الموقع المتفحم، واضطر الناجون إلى كسر الأبواب المفتوحة للفرار من المقصورة، بحسب روايات الشهود.

ويأتي الحادث بعد مقتل أكثر من 250 شخصا في أعنف حادث تصادم للسكك الحديدية في الهند منذ أكثر من عقدين عندما اصطدمت ثلاثة قطارات في ولاية أوريسا الشرقية في يونيو.

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