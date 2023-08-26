محافظ الشرقية يتفقد سير امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة بمدرسة الحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالإمتحانات وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الإمتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان إنتظام سير اعمال امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة ، متمنياً للطلاب التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال تفقده سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023 ، بمدرسة الحسينية الثانوية بنات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والتي تضم لجنتان لإستيعاب 25 طالب وطالبة لأداء الامتحان في مادة الكيمياء.

واطمئن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الإمتحان ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز لجان الإمتحانات بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير أجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب الإمتحانات بسهولة ويسر.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمركز ومدينة الحسينية بتفقد عدد من شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذا رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الإنضباط للشارع.