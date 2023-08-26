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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والابتدائية بأزهر الشرقية

صدى البلد

أعلنت منطقة الشرقية ، فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بدءًا من اليوم السبت الموافق 2023/08/26م ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الكنترول الكائن بمعهد الصفوة النموذجي للفتيات.

اكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.

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واشار الي انه يأتي ذلك عقب تسلم نتائج الشهادتين الابتدائية الإعدادية للدور الثاني صباح اليوم بمقر ديوان عام المنطقة، كما حرص رئيس المنطقة على تقديم التهنئة لجميع الناجحين.

ازهر الشرقية الإدارة المركزية للامتحانات الابتدائية الاعدادية الدور الثاني للشهادة الإعدادية الشرقية الأزهرية باب التظلمات

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