لبلبة تخطف القلوب بإطلالة شبابية على شاطئ البحر

خضعت الفنانة الكبيرة لبلبة لجلسة تصوير صيفية جديدة ونشرت صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت لبابة في الصور بإطلالة شبابية من أمام البحر، وانهالت التعليقات من النجوم، وكتبت قائلة "اخر أيام الصيفية .. علي شط بحر الهوي"

جدير بالذكر أن أخر أعمال النجمة لبلبة كان مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.