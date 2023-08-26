سفير مصر بجنوب أفريقيا: انضمامنا لبريكس تتويج لجهد سياسي ودبلوماسي

علق السفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا، على انضمام مصر لمجموعة دول بريكس.

وقال أحمد الفضلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن إعلان تجمع بريكس عن دعوة مصر للانضمام للبريكس تتويج لجهد سياسي ودبلوماسي مصري كبير استمر لفترة طويلة .

وأضاف احمد الفضلي:" كان هناك حرص من مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع دول مجموعة بريكس ".

وتابع احمد الفضلي:" الرئيس السيسي ثمن دعوة بريكس لمصر للانضمام إلى المجموعة"، مضيفا:" قمة بريكس الأخيرة انعقدت في ظل تطورات عالمية كثيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ".

وأكمل أحمد الفضلي:" الناتج المحلي العالمي لدول بريكس في تزايد مستمر وهذا يعني أن دول بريكس على منحنى صعود".