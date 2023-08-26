رئيس البرلمان العربي يرحب بتقديم الدنمارك قانونا لحظر الإساءة إلى الأديان

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بقرار الحكومة الدنماركية، بعرض قانون لمنع الإساءة إلى الأديان والمعتقدات، للمصادقة عليه؛ بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية، تحت دعاوى حرية التعبير والرأي، لا سيما بعد أن شهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.

وأعرب "العسومي"، في بيان، عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي نحو الحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف.

وطالب السويد، والدول الأوروبية بشكل عام، أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن، كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.