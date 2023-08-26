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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجومها على رئيس الوزراء.. استقالة النائبة البريطانية نادين دوريس من منصبها

النائبة البريطانية
النائبة البريطانية نادين دوريس

استقالت النائبة البريطانية عن منطقة ميد بيدفوردشاير نادين دوريس ،اليوم السبت، من منصبها في مجلس العموم البريطاني ، بعد شهرين من وعدها بالاستقالة "بأثر رجعي".

وشنت دوريس هجوما عنيفا على رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في بيان استقالتها قائلة "التاريخ لن يحكم عليك برحمة"، بحسب موقع بي بي سي البريطاني.

وأعلنت النائبة عن منطقة ميد بيدفوردشاير لأول مرة عن نيتها الاستقالة في 14 يونيو الماضي.

واتهمت نادين دوريس رئيس الوزراء بالتخلي عن "المبادئ الأساسية للمحافظة".

وتعرضت دوريس، التي يبلغ راتبها كعضو في البرلمان 86.584 جنيهًا إسترلينيًا، لضغوط متزايدة للوفاء بوعدها بالاستقالة لأنها لم تتحدث في مجلس العموم منذ يونيو 2022.

وقالت إنها قدمت خطاب استقالتها إلى رئيس الوزراء، ونشرت البيان على خدمة الاشتراك في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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