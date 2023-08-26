والدة الشهيد إسلام مشهور للرئيس السيسي: مفيش أحسن منك.. وشكرا على وقوفك معانا

خصصت الإعلامية لبنى عسل٫ فقرة من برنامج “الحياة اليوم”٫ المُذاع عبر فضائية “الحياة” للحديث عن رؤية أسر الشهداء لما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية.

ووجهت سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور٫ رسالة للرئيس السيسي٫ قائله: “مفيش أحسن منك.. واحنا معاك.. وشكرا على وقوفك معانا”.

وأضافت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد إسلام مشهور٫ : “الرئيس السيسي جه في وقت صعب٫ وربنا يعينه على الشيلة التقيلة”٫ لافتة إلى أن: “الرئيس السيسي استطاع أن يحمي البلد ويحافظ عليها بإرادة ربنا”.

وأوضحت: “إحنا كأسر الشهداء، بنقوله إحنا في ضهرك، ومعاك، وإحنا بندعمك، ونرشحك للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

