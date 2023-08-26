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رئيس التحرير
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جميل عفيفي: أسر الشهداء طالبوا الرئيس السيسي بالترشح مجددا لشعورهم بالأمن والأمان.. فيديو

جميل عفيفي
جميل عفيفي

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي، أن مطالبة أسر شهداء الشرطة الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، نابعة من شعورهم بتحقيق الأمن والأمان، خاصة أنهم ضحوا بفلذات أكبادهم من الآباء والأبناء، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية.

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 وأضاف "عفيفي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج العاشرة المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن أسر الشهداء هم السبب في التنمية وتحقيق حالة الاستقرار، وتابع:" أسر الشهداء يقفون خلف الرئيس السيسي لأنه تمكن من تطهير الدولة من التنظيمات والجماعات الإرهابية".

 

 واستطرد:" الرئيس السيسي دائمًا ما يحتفي ويحتفل بأسر الشهداء، وهو ما يظهر في كل الاحتفالات والمشروعات التي يتم افتتاحها؛ إذ يذكر دائمًا بأن تضحيات الشهداء كانت بداية لكل ما نجني ثماره اليوم". 

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