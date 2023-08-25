عماد الدين حسين : مطالبات أسر شهداء الشرطة السيسي بالترشح للانتخابات طبيعية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مطالبات أسر شهداء الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، نداء طبيعي ومنطقي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز". أن أسر شهداء الشرطة هم من دفعوا الثمن الأكبر للمعركة الكبرى التي خاضتها الدولة المصرية للدفاع عن أمنها واستقرارها وهويتها ضد قوى الشر والإرهاب.

وأشار إلى أن أسر شهداء الشرطة يرون أن الرئيس السيسي الأحق بمنصب رئيس الجمهورية، خاصة أنه من تصدى للإرهاب، ويستطيع أن يواصل جهود التصدي له في المستقبل، ليأتي بحق أبنائهم الشهداء.