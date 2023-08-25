«الكشكي»: أسر شهداء الشرطة طالبوا السيسي بالترشح لولاية جديدة لأنه الأجدر| فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن مطالبات أسر شهداء الشرطة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنهم يريدون استكمال مسيرة التنمية، ولتبقى مصر، التي ضحى أبنائهم من أجلها.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أسر شهداء الشرطة يدركون ما حققه الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، والذي يواصل دائما التذكير بأن دماء أبنائهم الطاهرة التي سالت في سبيل الوطن، هي التي منعت انهيار الدولة المصرية.

وأشار إلى أن أسر شهداء الشرطة لديهم مخاوف من تكرار تجارب الغدر التي جرت على أيدي أهل الشر، فهم يعرفون جيدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو "الأقدر والأجدر".