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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زوجة نائب مأمور قسم كرداسة الراحل: أسر الشهداء مع الرئيس قلبا وقالبا

الدكتورة نجلاء سامي
الدكتورة نجلاء سامي

قالت الدكتورة نجلاء سامي، زوجة الشهيد عامر عبد المقصود نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، إنه بعد ثورة 25 يناير حدثت فوضى عارمة، وعندما تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي جميعنا أراد أن يكون معنا، وأول ما قام بفعله هو القضاء على الإرهاب فى سيناء.

وأضافت زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”: “أصبحنا الأن نعيش فى أمن وأمان بسبب تواجد الشرطة المصرية والقوات المسلحة، والناس كلها تقول إن الدنيا غالية.. يكفيك أن مصر آمنة”.

وتابعت زوجة الشهيد عامر عبد المقصود: “الرئيس السيسي قام بالكثير من الإنجازات ليس فقط لأسر الشهداء ولكن للشعب المصري كله، إحنا كأسر الشهداء مع الرئيس السيسي قلبا وقالبا ونتمنى ميسبش البلد”.

الدكتورة نجلاء سامي زوجة الشهيد عامر عبد المقصود الشهيد عامر عبد المقصود الرئيس السيسي أسر الشهداء

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