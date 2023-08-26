خبراء الشرطة الصينية يصلون دولة فانواتو وسط أزمة سياسية

أرسلت الصين خبراء ومعدات شرطة إلى دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ وسط أزمة سياسية أدت إلى حكم المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء خسر تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان.

وانزلقت فانواتو، التي تقع في قلب التنافس الاستراتيجي بين الصين والدول الغربية في المنطقة، إلى أزمة سياسية عندما قدم زعيم المعارضة بوب لوغمان التماسا لحجب الثقة ينتقد فيه رئيس الوزراء إسماعيل كالساكاو لتوقيعه اتفاقا أمنيا مع أستراليا.

وقال لوغمان، الذي جعل فانواتو أقرب إلى الصين عندما كان رئيسا للوزراء السابق، إن الاتفاقية الأمنية مع أستراليا تعرض الوضع 'المحايد' لفانواتو للخطر.

وقضت المحكمة العليا في فانواتو أمس الجمعة بأن حزب المعارضة فاز في اقتراح بحجب الثقة عن كالساكاو الأسبوع الماضي، لكنها أوقفت إجراءات عزله حتى يوم الاثنين، للسماح بالاستئناف.

وقالت سفارة الصين في فانواتو، في بيان مرفق بصورة نشرت على موقعها على الإنترنت، إن 'الدفعة الأولى من خبراء الشرطة الصينيين' لمساعدة فانواتو وصلت وسلمت إمدادات الشرطة، بما في ذلك الزي الرسمي والأصفاد، في حفل حضره كالساكاو والمسؤول الصيني. السفير لي مينغ قانغ يوم الجمعة.

وقال كالساكاو، بحسب بيان السفارة الصينية، إن خبراء الشرطة الصينيين 'سيعززون بشكل كبير قدرة شرطة فانواتو على الحفاظ على النظام الاجتماعي'.

وقال لي في تعليقات نشرتها صحيفة فانواتو ديلي بوست إن التعاون بين الشرطة سيحسن قدرة الشرطة ويعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت قوة الشرطة في فانواتو في بيان اليوم السبت إن لديها 'علاقات عمل جيدة مع جميع الشركاء - أستراليا ونيوزيلندا والصين'.

وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إثناء دول جزر المحيط الهادئ عن إقامة علاقات أمنية مع الصين، بعد أن وقعت اتفاقيات أمنية وشرطية مع جزر سليمان.

اجتمع زعماء فانواتو وجزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وفيجي في فانواتو يوم الخميس الماضي ووقعوا إعلانًا مشتركًا بشأن الأمن لم يتم نشره علنًا بعد.