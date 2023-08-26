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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس النيجيري يبحث مع بايدن الأزمة في النيجر الشهر المقبل

رئيس نيجيريا
رئيس نيجيريا

قال المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو يوم السبت إن الرئيس سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

ومن المقرر عقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي في بيان إن تينوبو قبل الدعوة التي سلمتها المبعوث الرئاسي الأمريكي ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في.

وأضاف في خطابه المسائي بالفيديو أن التحقيق مستمر. 'من السابق لأوانه مناقشة التفاصيل. بالتأكيد سيتم توضيح كافة الظروف'.

ومن المرجح أن يناقش الزعيمان الوضع في النيجر حيث يعمل تينوبو، الذي يرأس الكتلة الإقليمية إيكواس، مع رؤساء حكومات آخرين في غرب أفريقيا لإيجاد حل بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة.

ودعا تينوبو، الذي شرع في أجرأ الإصلاحات في نيجيريا منذ عقود، إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في بلاده وتعاون أكبر للدفاع عن الديمقراطية في غرب أفريقيا، وسط تزايد حوادث الانقلاب في المنطقة.

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الرئيس النيجيري الرئيس الأمريكي بولا تينوبو

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