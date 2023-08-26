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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات فرق الأهلي في بطولات الجمهورية للناشئين

صدى البلد

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بمواعيد مباريات بطولات الجمهورية لفرق للناشئين للموسم الجديد 2023-2024، والتي يشارك فيها الأهلي بفرق مواليد ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩.

يستهل فريق الشباب مواليد 2003 مبارياته في البطولة بمواجهة فريق بلدية المحلة على ملعب بلدية المحلة الرياضي، يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل، بينما يلتقي أمام الزمالك في الجولة 14، وذلك يوم 3 ديسمبر المقبل، على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

ويلعب فريق مواليد ٢٠٠٥ مباراته الأولى أمام بلدية المحلة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، يوم الثلاثاء ٥ سبتمبر، على أن يواجه الزمالك يوم ١٢ ديسمبر، ضمن منافسات الجولة ١٥، على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

ويخوض فريق مواليد ٢٠٠٧ مباراته الأولى أمام فاركو يوم ٧ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، فيما يواجه الزمالك يوم ٤ يناير ٢٠٢٤، ضمن منافسات الجولة ١٨، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويبدأ فريق مواليد ٢٠٠٨ لقاءاته في بطولة الجمهورية بمواجهة لافيينا يوم ٩ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بينما يواجه الزمالك يوم ١٨ نوفمبر ضمن منافسات الجولة ١١، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وأخيرًا يستهل فريق مواليد ٢٠٠٩ مبارياته أمام زد، يوم ٨ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، على أن يلعب أمام الزمالك ضمن الجولة السابعة من الموسم، يوم ٢٠ أكتوبر، على ملعب الأهلي بمدينة نصر. 

النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بطولات الجمهورية لفرق للناشئين الأهلى فريق الشباب مواليد ٢٠٠٣

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