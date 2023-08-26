مواعيد مباريات فرق الأهلي في بطولات الجمهورية للناشئين

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بمواعيد مباريات بطولات الجمهورية لفرق للناشئين للموسم الجديد 2023-2024، والتي يشارك فيها الأهلي بفرق مواليد ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ و٢٠٠٩.

يستهل فريق الشباب مواليد 2003 مبارياته في البطولة بمواجهة فريق بلدية المحلة على ملعب بلدية المحلة الرياضي، يوم الأحد 3 سبتمبر المقبل، بينما يلتقي أمام الزمالك في الجولة 14، وذلك يوم 3 ديسمبر المقبل، على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

ويلعب فريق مواليد ٢٠٠٥ مباراته الأولى أمام بلدية المحلة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، يوم الثلاثاء ٥ سبتمبر، على أن يواجه الزمالك يوم ١٢ ديسمبر، ضمن منافسات الجولة ١٥، على ملعب كلية الزراعة بالجيزة.

ويخوض فريق مواليد ٢٠٠٧ مباراته الأولى أمام فاركو يوم ٧ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، فيما يواجه الزمالك يوم ٤ يناير ٢٠٢٤، ضمن منافسات الجولة ١٨، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

ويبدأ فريق مواليد ٢٠٠٨ لقاءاته في بطولة الجمهورية بمواجهة لافيينا يوم ٩ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بينما يواجه الزمالك يوم ١٨ نوفمبر ضمن منافسات الجولة ١١، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وأخيرًا يستهل فريق مواليد ٢٠٠٩ مبارياته أمام زد، يوم ٨ سبتمبر على ملعب الأهلي بمدينة نصر، على أن يلعب أمام الزمالك ضمن الجولة السابعة من الموسم، يوم ٢٠ أكتوبر، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.