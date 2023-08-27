انتهى اقتصاد القطب الواحد.. برلمانية: انضمام مصر إلى بريكس يعني المزيد من الاستثمارات

أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بخطوة انضمام مصر لمجموعة بريكس فى أول يناير، نقلة إيجابية كبيرة جدا لـ الإقتصاد المصرى، وذلك فى ظل الأزمة الإقتصادية التى تمر بها مصر .

وأشارت "الكسان" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، إلى أن إنضمام مصر لمجموعة بريكس، إنضمامها إلى بنك التنمية الجديد، والتعاون ما بين الأعضاء المنضمة بالتعامل بالعملة المحلية أو بالعملة التى يقوموا بالإتفاق عليها، يؤدى إلى تخفيف الضغط بالتعامل مع الدولار، وبالتالى إتخاذ التجارة بشكل مختلف .

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن التعامل مع بريكس سيخلق الكثير من التعامل فى الإستثمارات مع دول الأعضاء وهم (روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا)، ودخول 6 دول إعتبارا من يناير 2024، وهم (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين وإيران )، مشيرة إلى أن طبيعة التعامل مع هذة الدول سيصبح هناك تشكيل إقتصادى جديد، وهذا يدعو إلى المزيد من الإستثمارات فى الفترة القادمة والتى سوف تتم بين هذه الدول .

وأوضحت "الكسان"، أن هذا الإنضمام سيقوم بتحويل وضع الإقتصاد من القطب الأوحد، والذى يتمثل فى أمريكا إلى إقتصاد واعد، حيث أن هذه المجموعة تمثل تقريبا حوالى 42% من السكان .

وقالت أنه فى إنتظار التوصيات من الحوار الوطنى والتى توجهت للرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن هذة التوصيات سوف يتم توجيهها عن طريق رئيس الجمهورية، إما للحكومة لإتخاذ قرارات تنفيذية أو من أجل تعديل التشريعات سوف تدخل مجلس النواب .

وعلقت "الكسان" بأن الحوار الوطنى الذى قام رئيس الجمهورية بالتوجه به، وقام فى المرحلة الأولى بإصدار مجموعة من التوصيات، سوف يكون لها صدد كبير فى سبيل تخفيف العقبات أمام الإستثمارات .