سماعة جديدة من Realme بميزة إلغاء الضوضاء.. بسعر رخيص جدا

أطلقت شركة ريلمي Realme، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أحدث سماعات الأذن من سلسلة Buds Air 5، جنبا إلى جنب مع الهاتف الذكي Realme 11x 5G في الهند، واليوم طرحت السماعة اللاسلكية Realme Buds Air 5 وهي تتميز بتصميم أنيق ومواصفات قوية وسعر منخفض.

مواصفات ريلمي Realme Buds Air 5

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تأتي سماعة ريلمي الجديدة Realme Buds Air 5، بمضخم صوت ديناميكي بحجم 12.4 ميليمتر للحصول على صوت قوي.

وتوفر سماعات الأذن Realme Buds Air 5، خاصية إلغاء الضوضاء النشط بمقدار 50 ديسيبل لحجب الأصوات الخارجية، بالإضافة إلى 6 مايكروفونات في كل سماعة من أجل إجراء المكالمات مع تقليل تأثير الضوضاء المحيطة AI ENC لإجراء مكالمات واضحة.

وكما تدعم سماعة ريلمي تقنية Bluetooth 5.3 للاتصالات اللاسلكية القوية، ودعم ترميز الصوت AAC وSBC، وأدوات التحكم في إيماءات اللمس.

وتتميز سماعات الأذن Realme Buds Air 5، بوضع لعب منخفض للغاية يبلغ 45 مللي ثانية للاعبين وتسمح بالتخصيص من خلال تطبيق Realme Link، بما في ذلك إعدادات إلغاء الضوضاء والتحديثات.

Realme Buds Air 5

ويمكن لسماعات الأذن هذه الاتصال بجهازين في وقت واحد وهي مقاومة للماء بمعيار IPX5، مما يجعل ارتداءها مناسبا عند التعرق أثناء أداء التمارين الرياضية.

ويصل عمر البطارية الإجمالي في سماعة ريلمي Realme Buds Air 5، إلى 7 ساعات من التشغيل دون إلغاء الضوضاء أو 4.5 ساعات مع تشغيل الميزة، مع تمديد علبة الشحن للتشغيل إلى 38 ساعة، ويؤدي الشحن لمدة 10 دقائق إلى تشغيل ما يصل إلى 7 ساعات لكل من سماعات الأذن والعلبة.

سعر سماعة ريلمي Realme Buds Air 5

تتوفر سماعة ريلمي اللاسلكية الجديدة Realme Buds Air 5 للبيع في الهند بسعر يبدأ من 3699 روبية هندية (أي ما يعادل 1380 جنيه مصري).