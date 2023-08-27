مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تشارك في مسابقة الفن التعبيري



انطلقت فعاليات فرقة الفن التعبيري التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، من مركز شباب مدينة العريش، بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وسيد الشعراوي مدرب الفرقة.

وأكد إيهاب حسن ،انه سيتم المشاركة في المسابقة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بين مديريات الشباب قي مختلف المحافظات والتي تعد كأحد الأنشطة الهامة بمراكز القدرات الإبداعية،.

وأشار إلى دعمه الأنشطة التربوية المختلفة والتي تلعب دورًا هامًا في تنمية وصقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم في شتى المجالات.

ووجه التحية والتقدير لأعضاء الفرقة والمشرفين عليها، للتعاون الملموس من الجميع والجهد المبذول والمتميز للارتقاء بالعمل، والظهور بالمظهر اللائق.. مثنيًا على ما شهده من العروض التي أبدع فيها الطلاب للتعبير عن هوايتهم بفنون المسرح الراقى.

المهارات الفنية:

بدوره، أكد عبدالمقصود رمضان، مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن المسالقة تعمل على إكساب الشباب المهارات الفنية المختلفة وإتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة فيما بينهم، وتنمية الوعى الثقافى لديهم من خلال مشاركتهم في الاحتفالات التي تقام في المناسبات المختلفة، وتنمية الذوق الفنى والحسى المرهف لهم لإكسابهم مهارات ومعارف مختلفة ثقافيا وفنيا وتأهيلهم ليصبحوا قادة الغد.