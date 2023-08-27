عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تشارك في مسابقة الفن التعبيري

فرقة الفن التعبيري
فرقة الفن التعبيري بشمال سيناء


انطلقت  فعاليات فرقة الفن التعبيري التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، من مركز شباب مدينة العريش، بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، وعبدالمقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وسيد الشعراوي مدرب الفرقة.

 

وأكد إيهاب حسن  ،انه سيتم  المشاركة في المسابقة  التي تنظمها  وزارة الشباب والرياضة بين مديريات الشباب قي مختلف المحافظات  والتي تعد  كأحد الأنشطة الهامة بمراكز القدرات الإبداعية،.

وأشار إلى دعمه الأنشطة التربوية المختلفة والتي تلعب دورًا هامًا في تنمية وصقل مهارات الطلاب واستثمار طاقاتهم وأوقات فراغهم في شتى المجالات.

ووجه التحية والتقدير لأعضاء الفرقة والمشرفين عليها، للتعاون الملموس من الجميع والجهد المبذول والمتميز للارتقاء بالعمل، والظهور بالمظهر اللائق.. مثنيًا على ما شهده من العروض التي أبدع فيها الطلاب للتعبير عن هوايتهم بفنون المسرح الراقى.

المهارات الفنية:

بدوره، أكد عبدالمقصود رمضان، مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن المسالقة تعمل على إكساب الشباب  المهارات الفنية المختلفة وإتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة فيما بينهم، وتنمية الوعى الثقافى لديهم من خلال مشاركتهم في الاحتفالات التي تقام في المناسبات المختلفة، وتنمية الذوق الفنى والحسى المرهف لهم لإكسابهم مهارات ومعارف مختلفة ثقافيا وفنيا وتأهيلهم ليصبحوا قادة الغد.

سيناء فرقة الفن التعبيري الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

ترشيحاتنا

تطور خطير بشأن العلاقات بين السعودية وإيران

تراجع جديد يضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الحبس والغرامة.. عقوبة إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد

التقاضي بأثر رجعي.. شروط حصول الابن على معاش الأب المتوفى وقيمته

تراجع ملحوظ.. اعرف آخر أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق| فيديو

سارة عصام.. "ملكة مصرية" تسطر التاريخ في أوروبا على خطى محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدال خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ