المئات يشيعون جثمان مدير محطة مياه ببني سويف

شيع أهالى مركز الواسطى ببنى سويف، جثمان مدير محطة مياه معصرة أبو صير، الذى لقى مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء مباشرة عمله بالمحطة، عقب الانتهاء من إجراءات تصاريح الدفن من بمستشفى الواسطى المركزي.

وسادت حالة من الحزن بين المشيعين من أهالي مركز الواسطى، خاصة وأنه متزوج منذ أقل من عام ورُزق مؤخرًا بمولوده لم تتجاوز الشهر من عمرها، وأكد زملائه أنه كان يتسم بالطيبة وحسن الخلق والسيرة الطيبة.

و أدى أهالى مركز الواسطى صلاة الجنازة على جثمان مدير محطة مياه الشرب بأبو صير بالواسطى صعقا بالكهرباء أثناء تأدية عمله في داخل محطة المياه، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالى والمواطنين بالقرية.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث مصرع مدير محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمعصرة ابو صير بمركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، صعقا بالكهرباء، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، "محمد سليمان عبد الحميد" 25 عامًا، جثة هامدة لمصرعه صعقا بالكهرباء، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.