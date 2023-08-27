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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح رياضية: اتحاد الكرة من حقه رفض مطالب الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف خبير اللوائح الرياضية موقف اتحاد الكرة من مطالبة النادي الأهلي إعفاء لاعبيه من المشاركة مع منتخب مصر الوطني فى معسكر سبتمبر المقبل. 

 

‏قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رأيي بموضوع طلب الأهلي من الاتحاد المصري عدم ضم لاعبيه للمنتخب خلال أجندة سبتمبر. 


تابع عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: الاتحاد من حقه الرفض لمطالب الأهلي والتمسك بالانضمام لخلال الأجندة الدولية إذا تم الاستدعاء قبل 15 يوم من بدء الأجندة.
 

أضاف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: وأن فعل ذلك فعلى الأهلي معاملته بالمثل
وعدم إرسال لاعبين خارج الأجندة الدولية مثل الأولمبياد. 

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الأهلي يخاطب اتحاد الكرة 

أرسل النادي الأهلي خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطالب خلاله بإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب خلال شهر سبتمبر.


جاء فى نص الخطاب أنه (نظرًا لأن المنتخب الوطني تأهل رسميًّا إلى نهائيات الأمم الأفريقية القادمة، بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي يوم 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب بألا تشمل اختياراته لاعبي فريق الكرة الاول بالنادي رعالأهلي خلال الفترة «من 4-12 سبتمبر» نظرًا لحاجة الفريق الشديدة إلى كل عناصره وهو يخوض مباراة رسمية على بطولة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.
كما أن النادي الأهلي، وهو يمثل الكرة المصرية، لم يقصر يومًا فى دعم ومساندة المنتخبات، وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون في فبراير عام 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب ، وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الأفريقي.
 

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