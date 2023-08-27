لمرورها بأزمة نفسية .. فتاة تتخلص من حياتها في شبرا الخيمة

تخلصت فتاة عمرها 17 عامًا من حياتها للأبد فى شبرا الخيمة دائرة قسم ثان حيث قامت بتناول مادة سامة ولقيت مصرعها وتم نقلها إلى أحد المستشفيات فى القاهرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مأمور قسم ثانٍ شبرا الخيمة يفيد ورود إشارة من احدى المستشفيات بوصول فتاة عمرها 17 عامًا تناولت مادة سامة لمرورها بأزمة نفسية ولقيت مصرعها فى الحال.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أن الفتاة تمر بأزمة نفسية وتخلّصت من حياتها وعدم وجود شبهة جنائية وتحرّر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعى.