تهريب سلع استراتيجية محظورة.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بسداد المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.



وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية، من أجل الإفراج عن رسائل جمركية.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، أن المتهم "إ. م. م" اشترك مع آخرين مجهولين في تزوير إذن إفراج جمركي صادر من الإسكندرية، وكذلك تفويض بنكي منسوب لأحد البنوك، وقام باستعمال تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول الرسائل المقيد عنها البيان الجمركي وتهريب سلع استراتجية محظور تصديرها للخارج.

وتبين من تقرير قسم أبحاث التتزييف والتزوير أن الصورة المنسوب صدورها للبنك والمذيل بها صورة التفويض ليست صحيحة، وأن صاحب الشركة لم يحرر تلك المحررات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.