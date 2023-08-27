عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تهريب سلع استراتيجية محظورة.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بسداد المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد البديع شتا، والمستشار ناير نبيل إسماعيل، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.
 

قنصل روسيا في الإسكندرية يؤكد عمق العلاقات بين القاهرة وموسكو

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية، من أجل الإفراج عن رسائل جمركية.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية، أن المتهم "إ. م. م" اشترك مع آخرين مجهولين في تزوير إذن إفراج جمركي صادر من الإسكندرية، وكذلك تفويض بنكي منسوب لأحد البنوك، وقام باستعمال تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول الرسائل المقيد عنها البيان الجمركي وتهريب سلع استراتجية محظور تصديرها للخارج.

وتبين من تقرير قسم أبحاث التتزييف والتزوير أن الصورة المنسوب صدورها للبنك والمذيل بها صورة التفويض ليست صحيحة، وأن صاحب الشركة لم يحرر تلك المحررات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

الاسكندرية المصاريف الجنائية تزوير محررات رسمية الأجهزة الامنية إفراج جمركي البيان الجمركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

قبل انتهاء المهلة.. ليفربول يصدم اتحاد جدة في صفقة محمد صلاح

ترشيحاتنا

خلال 24 ساعة| مفاجأة عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

السنوية الأولى لرحيله.. غياب نادين الراسي عن قداس شقيقها

12 تريليون دولار جائزة بوتين الكبرى| روسيا تستولي على كنوز أوكرانيا الثمينة.. معارك ذات أبعاد اقتصادية

خد الحباية طب ساكت|حوار مثير بين الزوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

منظمة التعاون الاقتصادي: إسرائيل تجاوزت سويسرا في غلاء المعيشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

فيديو

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ