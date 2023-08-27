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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 24 شيكارة ردة مغشوشة قبل بيعها للجمهور بالغنايم

ضبط 24 شيكارة ردة
ضبط 24 شيكارة ردة مغشوشة بالسرس بمركز الغنايم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية لافتا إلى ضبط 24 شيكارة ردة مغشوشة بالسرس بمركز الغنايم خلال حملة في إطار خطة المحافظة لمراقبة الأسواق بالتنسيق مع التموين والأجهزة الرقابية المختلفة، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.

وأشار محافظ أسيوط إلى متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية بهدف محاربة التجار المتلاعبين بقوت الناس و ضبط الأسعار وحماية الموطن من جشع التجار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وفي هذا الصدد قامت الوحدات المحلية بحملات تموينة مكثفة على الأسواق تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم تحت إشراف مصطفى علي رئيس المركز بحملة على الأسواق بالإشتراك مع التموين أسفرت عن ضبط عدد (٢٤) شيكارة ردة مغشوشة بالسرس محملة على سيارة للبيع للجمهور بناحية أولاد محمد وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين وفقًا للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط أعلنت في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة “صوتك مسموع” من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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