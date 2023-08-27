محافظ أسيوط يلتقي أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية ، لمتابعة الموقف التنفيذي لنسب المشاركة في المنصة الالكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات الست.

ووجه بضرورة حث المواطنين وأصحاب المصلحة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات على سرعة التقديم في المبادرة قبل غلق باب التقديم في 1 سبتمبر 2023 وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظة ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة وحسام صلاح مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة ومحمود فوزي مدير إدارة الإعلام بالمحافظة وهاجر محمد كمال عضو بمكتب الإعلام وعبدالباقي سيد مسئول المتابعة بإدارة الأزمات وعنتر محمود مدير إدارة البيئة بالمحافظة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ونسمات على محمد مدير تنفيذى جمعية الطفولة والتنمية بالمحافظة (أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة).



وتم خلال اللقاء استعراض نسب المشاركة في المنصة الالكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات والمشروعات المكتملة والمشروعات الجاري استكمالها بالتنسيق مع أصحابها قبل غلق باب التقدم في 1 سبتمبر 2023.



ووجه محافظ أسيوط أعضاء اللجنة التنفيذية بضرورة حشد الجهود بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة التقدم في المبادرة للاستفادة من الجوائز المقدمة للفائزين والتي تتمثل في جوائز مالية مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وتكريم للمشروعات الفائزة على مستوى المحافظة.



كما طالب المحافظ أعضاء اللجنة بضورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية والاستعانة بخبراء وأكاديميين وممثلي الجامعات لتكثيف الفعاليات وبرامج التوعية بأهمية المشاركة في المبادرة وإنجاز مهام المبادرة بما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي مشيرًا إلى أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له موجهًا بضرورة مراعاة معايير التقييم للمشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدورتها الثانية بناء على خطاب السفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والخاص بإختيار 18 مشروعًا بدلاً من ست مشروعات على مستوى المحافظة من المشروعات الخضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقًا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية حيث تنقسم تلك المشروعات إلى 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".



يذكر أن تقديم المشروعات والمشاركة في المبادرة يتم من خلال التسجيل بالموقع الالكتروني لها(http://www.sgg.eg) وتلقى استفسارات المواطنين والرد عليها من خلال اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظ على أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل للمبادرة أو منشورات التوعية على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (https://www.facebook.com/assioutgovernorate).