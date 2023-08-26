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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 850 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ 6 مراكز

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 850طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق خلال حملات نظافة بـ 6 مراكز بالمحافظة فضلاً  عن تسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المرصوفة .

ولفت إلى استمرار تلك الحملات بكافة القري والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والقوصية والبداري وابوتيج وصدفا والغنايم حملات نظافة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من صناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها خارج الكتلة السكنية فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق وهو ما أسفر عن رفع 850 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات ، كما تم تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى والمراكز لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، ....) وغيرها وذلك بإشراف ومتابعة كل من محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، الدكتور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة والبيئة والنظافة بكل مركز والوحدات القروية التابعة لها.

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