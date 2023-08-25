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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات لرفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية

حملة لرفع الاشغالات
حملة لرفع الاشغالات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم مشيراً إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بإنتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام. 


كان محافظ أسيوط قد وجه الأجهزة التنفيذية ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقاً للامكانات المتاحة وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي شرطة المرافق لمنع انتشار الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الإنضباط للشوارع.

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وشنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة أسيوط برئاسة عيون إبراهيم رئيس الحي حملة لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق بمناطق المعلمين والأربعين بمشاركة أشرف طنطاوي نائب رئيس الحي وإسلام القرن مدير الاشغالات وسالم محمد مدير المتابعة بالحي وتم رفع كافة الاشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين وأسفرت الحملة عن تحرير العديد من المحاضر المتنوعه مابين اشغال ونظافة وبيئة وذلك لتحقيق الانضباط للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحلات التي تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجي بالحي لاستخراج التراخيص الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الاعلانات الخاصة بالمحلات.


وفي مركز ديروط نفذت الوحدة المحلية بقيادة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط حملة مرافق بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام خديوي نائبا رئيس المركز ونصر ناجي مدير الاشغالات وأحمد بهلول مدير الرخص ومحمد رضا مدير المتابعة بالمركز وأسامة محمد مدير شئون البيئة واستهدفت الحملة شوارع المعلمين والملك فيصل وبورسعيد وسعد زغلول والطريق الدائري وشارع الجيش وشارع الجمهورية وميدان المحطة وكوبرى القناطر وتم رفع أثار ومخالفات الباعة الجائلين واشغالات المحال التجارية والتنبيه على المخالفين بعدم وضع الأشغالات مرة أخرى ضمن خطة المرور الدوري بكافة مناطق الحي لإزالة الإشغالات المخالفة إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام.

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