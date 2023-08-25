أسيوط.. ضبط 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم خلال حملة بالغنايم

وجه اللوء عصام سعد محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين.

وأشار إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مطالبًا بمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة على المطاحن والمخابز البلدية بدائرة المركز بالاشتراك مع مفتشي مديرية التموين ومباحث التموين أسفرت عن ضبط 16 شيكارة دقيق بلدى خاص بالمخابز ومحظور تداوله خارج إطار القانون وتم ضبط كمية من النخالة الناعمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر وإرسالها للنيابة لإتخاذ اللازم قانونًا كما تم التفتيش علي عدد من المخابز البلدية وتحرير عدة مخالفات ما بين خبز غير مطابق للمواصفات ونقص وزن بالرغيف وعدم نظافة أدوات العجن بالمخبز وغيرها من المخالفات وتم تحرير محاضر تموينية بالمخالفات التى تم ضبطها لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه أكد مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم على استمرار الحملات بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط ومتابعة الأسواق ورصد المخالفات لحماية المستهلك من جميع أشكال الغش التجاري والحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص أرقام إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات ومنها رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".