جرفتها المياه غرب أسيوط.. الأهالي يجمعون رفات الموتى من الطرق| فيديو

سادت حالة من الغضب بين أهالي قريتي مسرع وأولاد رائق بمحافظة أسيوط بسبب تقاعس الأجهزة التنفيذية في التعامل مع كارثة غرق مقابر القريتين بسبب انهيار أحد أحواض التبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوط المركبة، والتسبب في انهيار المقابر وجرف المياه لرفات الموتى خارج المقابر.

وقال أحد الأهالي إن الحادث وقع عصر أمس، السبت، وتسبب شدة تيار المياه في انهيار المقابر وجرف الرفات خارجها وسقوط بعض توابيت موتى الإخوة الأقباط ورفات بعض موتى المسلمين إلى احد الترع المجاورة للمقابر .

وانتقد الأهالي تقاعس الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن إنقاذ المقابر وسحب المياه، مشيرين إلى تواجد قوات الحماية المدنية والإطفاء وغياب وحدات الإنقاذ السريع والكوارث المتواجدة بمراكز المحافظة.

وقال أحد المتضررين من الأقباط إن المدفن الخاص بهم تحطم بالكامل وخرجت توابيت الموتى وغمرتها المياه، ولا يجدون مكانا لإعادة وضع التوابيت بسبب المياه المتراكمة داخل المدفن.

وطالب الأهالي شركة الكهرباء بتعويضهم ببناء المدافن التي هدمت بسبب مياه حوض التبريد الخاص بالمحطة وبناء سور لحماية المقابر من أي أضرار مستقبلية.

وكان اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، انتقل إلى موقع الحادث يرافقه مساعدو مدير الأمن ومدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء.

وأكد مصدر مسئول أنه عصر أمس، السبت، وقع انهيار جزئي في حوض مياه خاصة بتصريف مياه التبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوط يبلغ مساحته 11 فدانا وبه نحو 250 مترا مكعبا مياه أنهار منه جزء يصل لـ 6 أمتار، ما أدى إلى انجراف المياه خارج المحطة حتى وصلت مجمع الخدمات البترولية ومنطقة المقابر بعرب الشريفة .

وقال المصدر إن النيابة العامة قامت بالتحفظ على فيديوهات كاميرات المراقبة التي رصدت لحظة انهيار الحوض، وقامت لجنة من جهاز شئون البيئة بسحب عينات من المياه بالحوض للوقوف على صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

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