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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذى لإنشاء مدفن صحي ومصنع معالجة المخلفات الصلبة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش خطة إنشاء مدفن صحي

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، الموقف التنفيذى لإنشاء مدافن صحي ومصنع معالجة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، وفقاً لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
التابع لوزارة البيئة، الممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO" والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.

ويأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم منظومة المخلفات الصلبة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود مبروك، استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس أحمد صلاح فخرى، مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة، والدكتور أيمن النعاس، بالمكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، وأندرو إسحق، بالمكتب الاستشارى، ومحمد عبد الصمد، المسئول المالى للبرنامج الوطنى، وحسنى درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ورجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعنتر محمود، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وممدوح جبر، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وداليا المختار، مدير إدارة العقود والمشتريات بمركز ومدينة أسيوط، ووفاء جميل، مدير إدارة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط.

فى بداية الاجتماع، رحب المحافظ بممثلى المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

وأعلن تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتطوير ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة والنظافة بالمحافظة وفقاً للإمكانات المتاحة، وذلك للوصول إلى بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة وخلق بيئة أنظف من خلال تطبيق منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

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وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات للبدء فى طرح مشروع إنشاء مدفن صحى ومصنع معالجة المخلفات الصلبة بمركز أسيوط، واستعراض تقارير الاجتماعات السابقة والتى نظمها استشاري البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والقيادات التنفيذية بالمحافظة ضمن خطة دعم البرنامج الوطني لمحافظة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أهمية انشاء مدفن صحى ومصنع لمعالجة المخلفات على مساحة 50 فدانل بمركز أسيوط، ويتكون من 2 خط إنتاج بطاقة استيعابية لكل خط تبلغ 400 طن /يوم، وذلك لخدمة قرى ومراكز المحافظة والتخلص من المخلفات وتحويلها إلى سماد ووقود بديل.

ولفت إلى أهمية المحطات الوسيطة التى تم إنشاؤها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه لتسهيل نقل المخلفات إلى المصنع وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع، بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

ونوه إلى أن محافظة أسيوط من المحافظات الواقعة في نطاق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والتي تم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنيه ممثلة في معدات جمع ونقل المخلفات ومكابس وحاويات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات.

وأشار المحافظ إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى جميع المخلفات من المنازل ومن المنبع، وتكثيف حملات التوعية للمواطنين لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز ، لافتاً إلى تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها والتى يبلغ عددها 65 جمعية حتى الآن تعمل تحت إشراف إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية لمنظومة العمل وتقييمها، وتلافى جميع الملاحظات التى يتم رصدها لتحسين وتيرة العمل ورفع كفاءتها.

واستعرض استشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، الخطوات ومراحل العمل القادمة من إجراءات طرح للمشروع تمهيدا للبدء فى التنفيذ وفقا للخطة الزمنية التى تم الاتفاق عليها مع جميع الشركاء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

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