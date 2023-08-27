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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه لمروج الهيروين فى مدينة نصر

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بمعاقبة المتهم" يوسف .م.ث" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

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قرار مهم من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه في يناير الماضي بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً ، كما أحرز سلاح ابيض كتر بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.


وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثاني  أنه وحال مروره الأمني بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم  ملقياً لرؤيته علبة سجائر بداخلها عدد ٢١ لفافة ورقية تحوى كلا منهن جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على سلاح أبيض كتر ، وأحرز الجوهر المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني .

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