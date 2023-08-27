زعيم المعارضة الألمانية يستبعد العمل مع حزب البديل اليميني المتطرف

استبعد زعيم المعارضة الرئيسي في ألمانيا، فريدريش ميرز، اليوم الأحد، التعاون من أي نوع مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقال ميرز، الذي يقود حزب الديمقراطيين المسيحيين، في مقابلة مع محطة الإذاعة الألمانية ARD Das Erste: 'نحن لا نعمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا'. 'هناك أغلبية بدون حزب البديل من أجل ألمانيا'.

وقد برزت مخاطر التعاون مع اليمين المتطرف بالنسبة لميرز في يوليو/تموز عندما اضطر إلى التراجع عن تصريحاته التي أشارت إلى أنه يمكن أن يعمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا على المستوى المحلي بعد رد فعل عنيف من داخل صفوفه.

تأسس حزب البديل من أجل ألمانيا قبل عشر سنوات، وقد وصل مؤخرًا إلى مستوى مرتفع جديد في استطلاع للرأي على المستوى الوطني، لكن فكرة التعاون مع الحزب كانت من المحرمات بالنسبة للسياسيين الرئيسيين في ألمانيا.

ودعا ميرز إلى التراجع عن سياسة الهجرة، واقترح تغييرا في سياسات اللجوء وإنهاء الحدود المفتوحة، على الأقل مؤقتا.