عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الألمانية يستبعد العمل مع حزب البديل اليميني المتطرف

صدى البلد

استبعد زعيم المعارضة الرئيسي في ألمانيا، فريدريش ميرز، اليوم الأحد، التعاون من أي نوع مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقال ميرز، الذي يقود حزب الديمقراطيين المسيحيين، في مقابلة مع محطة الإذاعة الألمانية ARD Das Erste: 'نحن لا نعمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا'. 'هناك أغلبية بدون حزب البديل من أجل ألمانيا'.

وقد برزت مخاطر التعاون مع اليمين المتطرف بالنسبة لميرز في يوليو/تموز عندما اضطر إلى التراجع عن تصريحاته التي أشارت إلى أنه يمكن أن يعمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا على المستوى المحلي بعد رد فعل عنيف من داخل صفوفه.

تأسس حزب البديل من أجل ألمانيا قبل عشر سنوات، وقد وصل مؤخرًا إلى مستوى مرتفع جديد في استطلاع للرأي على المستوى الوطني، لكن فكرة التعاون مع الحزب كانت من المحرمات بالنسبة للسياسيين الرئيسيين في ألمانيا.

ودعا ميرز إلى التراجع عن سياسة الهجرة، واقترح تغييرا في سياسات اللجوء وإنهاء الحدود المفتوحة، على الأقل مؤقتا.

البديل من أجل ألمانيا استطلاع للرأي اليمين المتطرف حزب البديل زعيم المعارضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

قرار قضائى عاجل بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

موضوعات متعلقة

لخرق العقوبات .. إيران تطالب روسيا والصين بمزيد من التعاون البحري

روسيا تحبط هجوما أوكرانيًّا وتدمر طائرة دون طيار فوق بيلجورود

بحجة ملكيتها لأموات.. رئيس أوغندا يحظر استيراد الملابس المستعملة

الرئيس النيجيري يبحث مع بايدن الأزمة في النيجر الشهر المقبل

منشور معادٍ للسامية عمره عقود يهدد بقلب نتيجة التصويت بولاية بافاريا الألمانية

خلال التدريب.. مصرع 3 طيارين أوكرانيين بعد حادث تصادم في الجو

خبراء الشرطة الصينية يصلون دولة فانواتو وسط أزمة سياسية

العاصفة الاستوائية فرانكلين تتحول إلى إعصار وتهدد الساحل الشرقي للولايات المتحدة

ترشيحاتنا

مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد زيزو بمقر النادي

الصين تحدث ثورة في الحرب بقاذفها الكهرومغناطيسي.. ما هي قدراته وتحدياته؟

الفضائح تضرب الزمالك| اختفاء عقد رعاية.. وإخفاء ملفات بمئذنة مسجد النادي| ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

السعودية.. 5 تنبيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين

بشروط روسيا.. مسئول أمريكي كبير يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

أمور يجب على المرأة تجنبها في لبسها خلال فترة الحداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ