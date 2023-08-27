صاحب الذكرى الأسوأ .. اتحاد جدة يصدم محمد صلاح بصفقة مثيرة للجدل

أكد تقرير قطري اليوم السبت، موافقة المدافع الإسباني سيرجيو راموس على الانضمام إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وبحسب شبكة قنوات الكأس القطرية، فإن إدارة اتحاد جدة تتجه لإيقاف المفاوضات مع جوستافو جوميز مدافع بالميراس البرازيلي بعد موافقة سيرجيو راموس على عرض العميد.

كانت تقارير سعودية أكدت خلال الساعات الماضية، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، سيتوجه إلى دبي عقب مباراة نيوكاسل اليوم الأحد، لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي اتحاد جدة.



ويعد سيرجيو راموس صاحب الذكرى الأسوأ في مسيرة محمد صلاح عندما تسبب في إصابة قوية له الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ليفربول وريال مدريد.

ولم يوقع راموس لأي ناد حتى الآن منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي.