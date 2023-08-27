سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة إلى المصريين، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية داعيا الجميع إلى الاطمئنان؛ لأن التنمية في مصر ليست مقتصرة على مكان معين أو مكان واحد بل في كل الأراضي المصرية.

جولة في مشروع توشكى

رسالة الرئيس السيسي جاءت خلال مداخلته الهاتفية للوفد الإعلامي – في وجود "صدى البلد" - أثناء جولة في مشروع توشكى لرصد ملحمة العمل الوطني في الجنوب، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، ووصفت الجولة بـ "يوم في حب مصر".

أكد الرئيس السيسي في مداخلته الهاتفية أن ما شاهده الوفد الإعلامي في مشروع توشكى جزء صغير من ملحمة بناء تقام على أرض مصر، وجرى استصلاح الأراضي ليس في توشكى فقط، لكن أيضا في شرق العوينات ومستقبل مصر وسيناء.

الدولة تستهدف إضافة 4 ملايين فدان

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تستهدف إضافة 4 ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية في مصر خلال عام، وضروة سد الفجوة الكبيرة في القمح التي تحتاج إلى تغطية جزء كبير منها قبل الحديث عن أي منتجات أخرى؛ لكن كل الجهد المبذول حاليا في توشكي وشرق العوينات والدلتا الجديدة في "مستقبل مصر" على طريق وادي النطرون، يستهدف زراعة محصولي الذرة والقمح الذي يتطلب استيراده مبالغ كبيرة من الدولارات.



وأكمل الرئيس السيسي موضحا أسباب طرح بعض الشركات في البورصة، من إعطاء فرص للشباب والمواطنين وأن يكونوا مساهمين بالأسهم، إضافة إلى تحقيق الشفافية والمصداقية لهذه الشركات،وأضاف الرئيس السيسي ضرورة أن يكون متاحا للمواطنين الاستثمار في زراعة ما يريده المواطن وليس فقط من خلال شراء الأسهم.

وأكد الرئيس السيسي أن ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بالمشروع، وشدد الرئيس السيسي على أنه يتم الآن الانتهاء من محطات رفع المياه وتوصيل الشبكات الكهربائية وأعمال الخرسانات المسلحة وتمهيد الأراضي في مشروع توشكى، لكي تدخل الخدمة قبل الموسم الزراعي الجديد في شهر أكتوبر.

وصرح الرئيس السيسي بأن ما يحدث في مشروع توشكى، يحدث أيضا في شرق العوينات والفرافرة وسيناء، مؤكدا على أن فرص الاستثمار متاحة للجميع في تلك الأراضي من مصر المحروسة.