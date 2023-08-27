بالبيض والحجارة..صينيون يهاجمون مدارس يابانية في بكين | تفاصيل

قال إعلام ياباني اليوم الأحد، إنه تم الهجوم علي بعض المدارس اليابانية في الصين ورميها بالحجارة والبيض، ولكن دون وقوع إصابات.

وأكد شهود عيان، أنه لم يتم التأكد بعد من وقوع إصابات أو أضرار بالمباني.

ومن جانبها، وحثت القنصليات العامة اليابانية ذات الصلة الجانب الصيني على تشديد الأمن في المدارس في أعقاب المضايقات المحتملة بعد بدء إطلاق المياه المعالجة التي تحتوي على التريتيوم في البحر.

وبعد بدء اليابان تصريف مياهها النووية في البحر مساء الخميس، ألقي مواطن صيني الحجارة علي مبنى مدرسة يابانية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، ولكن تم القبض عليه بواسطة الأمن.

وفي مدرسة يابانية في سوتشو بمقاطعة جيانغسو المجاورة، عثر حراس الأمن في دورية على عدة بيضات في مبانيها صباح الجمعة.