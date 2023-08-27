برلمانية عن قرارات الرئيس بالإعفاءات الضريبية للمشروعات الصناعية: تشجيعية.. ودفعة قوية للقطاع

قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة الحوافز والإعفاءات التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية، التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية؛ تأتي كمساهمة وتشجيعا للإنتاج المحلي، معقبة: “قرارات مهمة جدا للقطاع الصناعي ككل”.

تعميق وتوطين الصناعة المحلية

وأكدت “الكسان” في تصريح لـ“صدى البلد”، أن قرار الرئيس بالإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، يهدف إلى تعميق وتوطين الصناعة المحلية، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع البريكس، لافتة إلى أن هيئة الاستثمار تعمل بشكل كبير على جذب الاستثمارات؛ من أجل خطة التوطين، بما يهدف إلى الاستغناء عن تداول الدولار.

وأضافت النائبة: كما أنه هناك توجه من الدولة لرفع نسبة إنتاج المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية محليا، وذلك بشكل تدريجي، في ظل استيراد ما يقرب من 60 لـ80% منها، الأمر الذي يوفر مبالغ طائلة كان يتم إنفاقها في هذا الشأن.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي وجود حجم تبادل كبير بين مصر والدول المشاركة بتجمع البريكس مثل الهند وروسيا، والتي يتم الاستيراد منها بشكل كبير، لذا، فإن التعامل مع بالعملات المحلية، من شأنه القضاء على القطب الأوحد الأمريكي، وظهور قوة اقتصادية كبرى.

وفي نهاية حديثها، أشادت البرلمانية، بقرار التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي؛ لما له من فوائد عديدة، أهمها “إعطاء دفعة قوية لتنفيذ أهداف خطة توطين الصناعة، وزيادة الصادرات”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.



3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.