بدأ مسيرة الإصلاح وعليه استكمالها| أحزاب تدعم ترشح السيسي لولاية جديدة.. ويؤكدون: أعاد مصر لمكانتها الطبيعية أمام العالم

"مستقبل وطن" يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: استكمالا لمسيرة التنمية

حزب المصريين الأحرار يعلن دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

حماة الوطن: الرئيس هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة

حزب المؤتمر: ندعم ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة

أعلنت عدة أحزاب، تأييدها ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين أنه بدأ مسيرة الإصلاح وعليه استكمالها، بالإضافة إلى مواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم على كل المستويات، داخليًا وخارجيًا.

أحد ابرز الأحزاب الداعمة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لولاية جديدة، هو حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية في مجلس النواب، والذي أعلن في بيان، دعمه وترشيحه للرئيس عبدالفتاح السيسي، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها، متمنين التوفيق والتقدم والازدهار لمصر.

وقال الحزب إن ذلك يأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادة الرئيس وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

وأضاف: كما يأتي ذلك استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2023"، والتي شملت عدة محاور أساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والعمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

وتابع: ودعما من الحزب لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وإذ تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو إتمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية، وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية، فإننا نعلن دعم وتأييد ترشيح الرئيس السيسي.

أيضا حزب المصريين الأحرار اعلن دعمه ترشح الرئيس السيسي حيث قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة مضيفا:" أحزاب سياسية كثيرة ستعلن دعمها للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأشار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار،: "من الممكن أن يكون هناك تنسيق مع باقي الأحزاب لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأوضح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار،: "الجمهورية الجديدة القادمة لن تكون تقليدية"، لافتا: "سيتم مناقشة الأطر العامة للحملة التمهيدية لتأييد ودعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024".

وأكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب أعلن بصورة رسمية دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن الحزب جاهز للمشاركة في الحملة الانتخابية للرئيس السيسي حال إذا تم دعوته لذلك.

وتابع عصام خليل، أن الحزب سيقوم بالعديد من الأنشطة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئيس السيسي، سواء في الداخل والخارج، وسيكون هناك تنسيق مع باق الأحزاب لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحا أن كل حزب يدفع بمرشح له لابد أن يكون له برنامج حقيقي وحلول للأزمات التي تواجه المجتمع.

كما قرر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الحزب - في بيان عقب اجتماع مكتبه الرئاسي - على تضافر كافة الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي وكافة الأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقرر الحزب تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة في هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع كافة القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح السيسي لفترة رئاسية جديد.

وثمن حزب المؤتمر، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات والإجراءات التي اتخذتها نحو إجراء استحقاق دستوري هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية، وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لإدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل.

ودعا حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقرر الحزب عدم الدفع بمرشح في الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي برئاسة الفريق جلال الهريدي، بحضور جميع القيادات، ومشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، لاتخاذ الموقف النهائي بشأن الدفع بمرشح أو دعم أي من المرشحين.

وأوضح الحزب، في بيان له أن "إعمالا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، واستنادا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حماة الوطن، فقد انتهى الحزب وبإجماع المشاركين في اجتماع المكتب التنفيذي إلى ما يلي: عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر".

وقرر الحزب "تسخير كل الإمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، ودعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة".

وأكد الحزب، أن دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح ودعمه لولاية جديدة، لم تأت من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليًا وخارجيًا، لاسيما دوره البطولي مع انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو المجيدة، وحرصه على تلبية مطالب المواطنين في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بكل ربوع الوطن.

ويرى الحزب، أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الطبيعية بين دول العالم، ولاسيما على الصعيدين العربي والإفريقي، لتنطلق بعدها مسيرة الدولة في عمليات التطوير والبناء للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وذكر الحزب، أنه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية، ومصر تشهد تطورًا هائلًا في كل المجالات، من خلال المشروعات القومية العملاقة، في قطاعات الصناعة، الزراعة، الصحة، التعليم، وغيرها، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة والتي لعبت دورا بارزا في تغيير وجه الريف المصري.

واستكمل: "بفضل توجيهات الرئيس السيسي انطلقت العديد من المبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار ومشروع التأمين الصحي الشامل، فضلا عن النجاح غير المسبوق في القضاء على العشوائيات، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، والتي حققت نقلة هائلة في حياة المصريين، بالإضافة لدعم جهود المجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي.

ولفت الحزب إلى أنه استطاع الرئيس السيسي، العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

واختتم الحزب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات.