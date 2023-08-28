ياسمين الخطيب توجه رساله غامضة للجمهور.. شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلقت ياسمين الخطيب علي الصورة قائله: "لا أحب الضعيفات، ولا أتعاطف معهن. كالتي تغفر لزوجها خياناته المتكررة من أجل استمرار الزواج، والتي تتحمل سوء عشرته من أجل العيال، والتي ترضى بإهانة كرامتها من أجل الحب! كلهن لا يستحققن التعاطف، وكل رجالهن لايستحقون التضحية لا تحوِّلي له خدك الأيسر.. فارقيه".



يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها في فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.



بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".