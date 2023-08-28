الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في الرطوبة والحرارة على كافة الأنحاء

تشهد حالة الطقس، خلال الفترة الحالية، ارتفاعا في نسب الرطوبة من جديد بعد استقرار الأحوال الجوية على مدار الأيام الماضية، مما تتسبب في زيادة الإحساس بحرارة الطقس

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس الأيام القادمة، تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويستمر نشاط الرياح على مناطق متفرقة بالبلاد تصل إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس اليوم، استمرار فرص الأمطار على مناطق السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - السلوم ) على فترات متقطعة، تكون خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح الذي يشهده الطقس على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال حالة الطقس الأيام القادمة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 35 حتى 37 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 حتى 34 درجة

جنوب سيناء تتراوح ما بين 40 حتى 43 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 39 حتى 41 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 45 حتى 46 درجة