عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي وملوي الجديدة

صدى البلد

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – ملوي الجديدة )، مؤكداً  ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

ونصَّت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفتي بناء مقامتين بقريتين سياحيتين بحري طريق اسكندرية/مطروح الساحلي، داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي،  والمتمثلتين في بناء مبنى دور أرضي ( خرسانات + مبان + أعمال نجارة)، وإنشاء حمام سباحة (  كامل التشطيب ) بحديقة فيلا، كما نص القرارات على  إزالة التعديات عن مساحة 10 أفدنة تقريباً مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طريق أسفلتي للحد الشرقي لمدينة ملوي الجديدة، وتمتد ناحية غرب المدينة، والمتمثلة في زراعة المساحة المتعدي عليها، وذلك بدون سند من القانون أو بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على أن يتولى جهازا (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ومدينة ملوي الجديدة ) بمعاونة كلً من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار الحملات على المخالفات بالأسواق التجارية بمناطق متفرقة بالمدينة، لرفع الإشغالات وظاهرة الباعة الجائلين ومواجهة العشوائية، موضحاً أن آخر حملة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة تنوعت ما بين تعدٍ من أصحاب المحال على ممرات المشاة، ومصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، وذلك بمراكز خدمات قطاع شرق، كما قامت الحملة بإعدام عددٍ من النرجيلة " شيشة " لعدم الالتزام بشروط التداول طبقاً لقانون المحال العامة، بجانب عدم التهاون مع الظواهر العشوائية وتوجيه الحملات يومياً حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

الإسكان: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة السادات

طرح محال تجارية وصيدلية للبيع بالتجمع ووحدات إدارية بسوهاج الجديدة

وأضاف المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم شن حملة بعددٍ من الأحياء بالمدينة، أسفرت عن رفع عدة إشغالات  وتحرير محاضر لمخالفات ومواجهة ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال مرتكبيها لإظهار المدينة بالشكل الحضارى، مؤكداً مواصلة الحملات بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن والجهات الأمنية المختصة، تحت إشراف جهاز المدينة.

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن لجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بمعاونة إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز و قسم شرطة التعمير بدمياط الجديدة، قامت بشن حملة مكبرة بالمنطقة المركزية، أسفرت عن فصل 21 وصلة مياه خِلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإيقاف التعامل لحين توفيق الأوضاع.

وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة من الجهاز بالتنسيق والتعاون مع شرطة التعمير، لرفع الإشغالات الموجودة داخل المناطق السكنية بالمدينة، حيث أسفرت عن إزالة جميع المخالفات بالطريق العام من أمام سويقة الباعة الجائلين مفترشى الأرصفة أمام سوق الخضراوات والفاكهة بالمنطقة السكنية الرابعة، والتى أدت إلى غلق الطريق وإعاقة سير المارة  والسيارات.

وأشارت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إلى أن اللجنة المختصة بأعمال المرور الدورى للتصدي لأى تعديات على مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة واسترداد حق الدولة، قامت بشن حملة أسفرت عن ضبط 28 وصلة مياه خلسة بالحي الأول، حيث تم فصل المرافق وتطبيق الغرامات طبقاً لقواعد التشغيل واستكمال الإجراءات القانونية، وإيقاف التعامل لحين توفيق الأوضاع.

 

 

إزالة مخالفات إزالة مخالفات بناء استرداد حق الدولة الإجراءات اللازمة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الباعة الجائلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يوجد تعطيل للدراسة أوإجراءات احترازية بسبب متحور كورونا الجديد.. الصحة ترد

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

ترشيحاتنا

بعد تصنيف بيريرا.. حكام النخبة يهددون بعدم إدارة مباريات الدوري بسبب المستحقات المالية

انهيار عقار من 3 طوابق والبحث عن الضحايا تحت الأنقاض في الإسماعيلية

ابنة خالته استدرجته.. القصة الكاملة لمقتل طفل وإلقائه بـ رشاح قليوب

هل قول «ولا تخيب فيك يا رب رجائي» حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

بنتي أهلاوية وطول اليوم بتغني سطلانة.. لاعب زملكاوي يفاجئ الجميع

هنحدثلك بياناتك| محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيلو السكر وصل 12 جنيها| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذه أسعار 31 سلعة

سر التحذير من شهر سبتمبر في انتشار العدوى الفيروسية التنفسية|خبير مناعة يوضح

وجبة اقتصادية.. طريقة عمل عجة البطاطس

بفستان ملفت.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ