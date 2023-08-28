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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأشجار تفحمت.. إخماد حريق بغابة طور سيناء

حريق الغابة الشجرية
حريق الغابة الشجرية

تفحمت جميع أشجار الغابة الشجرية بطور سيناء جراء الحريق الهائل الذي اندلع بها  أمس .
وذلك بعد تمكن قوات الدفاع المدني والحريق من إخماد الحريق بالكامل في الغابة الشجرية بعد الدفع بـ ١٤ سيارة إطفاء بسبب سرعة الرياح التي ساعدت علي اشتعال جميع الأشجار .
دفعت قوات الدفاع المدني بعدد ١٤ سيارة إطفاء ومعدات ثقيلة من مدينة شرم الشيخ لتعزيز السيطرة علي حريق الغابة الشجرية بطور سيناء الذي ساعدت سرعة الرياح ودرجة الحرارة علي زيادة الاشتعال .
وكان  تلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل في الغابة الشجرية بمدينة طور سيناء وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاخماد الحريق 
وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.
في السياق، انتقلت القيادات التنفيذية في مدينة طور سيناء إلى موقع البلاغ، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، وتحديد الأسباب وحصر الخسائر الناجمة عنه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما تم الدفع بسيارات إطفاء ومعدات ثقيلة للسيطرة علي الحريق  بدعم من مراكز الحماية المدنية مدينة شرم الشيخ

إخماد حريق الغابة الشجرية

IMG_٢٠٢٣٠٨٢٨_١٠٢٨٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٨_١٠٢٨٠٠
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٨_١٠٢٧٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٨_١٠٢٧٥٧
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٨_١٠٢٧٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٨٢٨_١٠٢٧٥٩
جنوب سيناء إخماد الحرائق الغابة الشجرية طور سيناء تفحم

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